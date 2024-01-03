Labradorit Taşı Özellikleri Nelerdir? Labradorit Taşının En Bilinen Faydaları...

İsmini Kanada'da bulunan Labrador şehrinden alan bu taşın keşfedilişi 1770 senesinde kadar dayanmaktadır. İlk kez Labrador adasında misyoner Pater Adolf tarafından bulunmuştur. Magmatik kayaçların içinde oluşan labradorit taşı 1970 senesinden itibaren de ülkemizde Trakya bölgesinde çıkarılmıştır.

Sodyum, kalsiyum ve alüminyum silikatlerinden biri olan labradorit taşı triklinik sistem içinde kristalleşmiştir. Sertlik derecesi 6 ile 6,5 arasında olan bu taşı özgül ağırlığı da ortalama 2,72 olarak tespit edilmiştir. Geçmiş dönemlerde şamanlar tarafından sihir taşı olarak kullanılan bu taşın yüksek yaşam enerjisi taşıdığına inanılır.

Kimi kişiler evlerini yaparken ev temeline labradorit taşı koymuş ve kendileri için mutluluk, şans, huzur dilemişlerdir. Mutluluk verdiğine inanılan bu taşın üçüncü gözü aktifleştirdiğine de inanılır. Siyah ay taşı olarak da bilinen labradorit taşı hareket ettirildiğinde farklı renkler gözlemlenebilen doğal bir taştır.

Labradorit Taşının En Bilinen Faydaları...

Göz sağlığına iyi gelir ve gece görüşünün daha güçlü olmasını sağlar.

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Eklem rahatsızlığına, romatizma, siğil ve ağrılara iyi gelir.

Yüksek kan basıncını dengelediği için tansiyon hastalıklarına karşı da şifalı olduğu düşünülür.

Karaciğer, safra kesesi ve adrenal bezinde iyileştirici etkileri vardır.

Mevsimsel olarak ortaya çıkan alerji, aşırı üşüme, omurga rahatsızlıkları ve kalsiyum eksikliği üzerinde de olumlu etkiler yaratır.

Regl ağrılarını hafifletir, gut hastalığının etkilerini azaltır ve vücudu toksinlerden arındırır.

Hormonları düzene sokar ve sedef hastalığının iyileşmesini sağlar.

Labradorit Taşının Ruhsal ve Zihinsel Faydaları...

Konsantre olmayı kolaylaştırır ve dikkat üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Geçmişi geride bırakmaya yardım eder ve kişilerin takıntılarını aşmalarını sağlar.

Sezgileri güçlendirir ve ruhsal gelişime katkıda bulunur.

Kullanan kişilere kendilerini özgüvenli ve güçlü hissettirir. Aurayı temizler ve anksiyeteyi giderir.

Depresyona iyi gelir ve psişik yetenekler kazandırır.

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Bereket ve bolluğu temsil eder, motivasyonu artırır.

Zekayı keskinleştirir ve algılama yeteneğinin artmasını sağlar.

Rüyaların daha net ve kolay anımsanmasını sağlayarak rahat uyku uyumayı kolaylaştırır.

Ruhsal boyutta aydınlanma sağlar ve dönüşüm ile manevi gelişime katkısı bulunur.

Labradorit Taşı Temizliği

Doğal taşlar kullanılsa da kullanılmasa da belirli aralıklar ile temizlenmelidir. Labradorit taşını temizlemek isterseniz tütsü yakarak tütsü dumanından faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Tütsü dumanı doğal taşların üzerindeki negatif etkiyi alır ve onları arındırır. Akan suyun altında yıkayarak da bu taşı temizlemek mümkündür.