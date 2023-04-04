GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri KYK yurtları açılacak mı? Bakan Kasapoğlu duyurdu
ABONE OL

KYK yurtları açılacak mı? Bakan Kasapoğlu duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yüz yüze eğitime geçilen illerde, üniversitelerin planlaması ve oluşan talebe göre GSB yurtları da aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek." dedi.

04.04.2023 - 11:15 |
KYK yurtları açılacak mı? Bakan Kasapoğlu duyurdu

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; Kurumsal kapasitemizin tamamını deprem bölgesindeki ihtiyaçlara tahsis ettik. Salonlar, sahalşar her bir imkan depremin yaralarını sarmak o anlamdaki yaraları sarmak için tahsis ettik.

Yurtlar depremin ilk anından itibaren milletimizin hizmetine sunuldu. Biliyorsunuz özellikle bu yıl binlerce yeni kapasiteyi devreye almıştık. Yurtlarımız bir model olarak en özgün, en yaygın her geçen standartlarını artırarak yoluna devam ediyor.

 

GÜNCEL HABERLER

TikTok'un Avustralya devletine ait cihazlarda kullanılması yasaklandı

TikTok'un Avustralya devletine ait cihazlarda kullanılması yasaklandı

Bakan Kurum: 13 bin 400 köy evinin yapımı süreci başladı

Bakan Kurum: 13 bin 400 köy evinin yapımı süreci başladı

İhracatta tarihi rekor! Bakan Muş güzel haberi duyurdu

İhracatta tarihi rekor! Bakan Muş güzel haberi duyurdu