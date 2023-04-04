KYK yurtları açılacak mı? Bakan Kasapoğlu duyurdu

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; Kurumsal kapasitemizin tamamını deprem bölgesindeki ihtiyaçlara tahsis ettik. Salonlar, sahalşar her bir imkan depremin yaralarını sarmak o anlamdaki yaraları sarmak için tahsis ettik.

Yurtlar depremin ilk anından itibaren milletimizin hizmetine sunuldu. Biliyorsunuz özellikle bu yıl binlerce yeni kapasiteyi devreye almıştık. Yurtlarımız bir model olarak en özgün, en yaygın her geçen standartlarını artırarak yoluna devam ediyor.