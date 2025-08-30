Haberin Devamı

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, 2025 yılı için KYK bursu almayı bekleyen üniversite öğrencilerinin cevabını merak ettiği konulardan biri. Şu an için resmi bir açıklama olmasa da açıklamanın yapılması beklenen bir tarih var.

2025 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılında KYK yurt başvurularının önümüzdeki 2 hafta içerisinde başlaması beklenirken, adayların en çok merak ettiği konu, başvuru sonrası süreç ve sonuçların ne zaman açıklanacağıdır. ÖSYM tercih sonuçlarının 25 Ağustos'ta belli olmasının ardından, öğrenciler yurt yerleştirme işlemleri için hazırlıklara başladı. KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu), yüz binlerce başvuruyu titizlikle ve adil bir şekilde değerlendirmek için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu nedenle, başvuruların tamamlanmasının hemen ardından sonuçların açıklanması teknik olarak mümkün olmuyor. Kurum, her adayın ekonomik, sosyal ve akademik kriterlerini dikkate alarak bir önceliklendirme yaptığı için bu sürecin sağlıklı işlemesi zaman alıyor.

Geçtiğimiz yılın verileri, 2025 için önemli bir ipucu sunuyor. 2024 yılında KYK yurt başvuru sonuçları 13 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Benzer bir zaman diliminin bu sene de geçerli olması bekleniyor. Dolayısıyla, 2025 KYK yurt sonuçlarının da Eylül ayının ortaları civarında, muhtemelen 10-15 Eylül tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor. Adayların, resmi duyuruları KYK'nın resmi internet sitesi (kyk.gov.tr) ve e-Devlet kapısı üzerinden takip etmeleri gerekiyor.