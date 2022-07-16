KYK kredisi ödemelerine ilişkin son dakika gelişmesi! Bakan Kasapoğlu duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, CNN Türk'te yayınlanan Hafta Sonu programında merak edilenleri Hakan Çelik'e yanıtlıyor. Bakan Kasapoğlu KYK ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Gençler için özveride bulunmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası güzel gelişmeleri açıklayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sporda bir iddiamız var. O iddiamız da daha yüksekler. Madalyada, performansta, spor kültüründe, tabana yayılma anlayışında daha ilerisi esas hedef. Sporu bir ya da bir kaç branştan ibaret görmüyoruz. Bunu da hep vurguluyoruz. Özellikle geniş bir yelpaze ve Bakanlık olarak 60'tan fazla branşı çok sıkı bir şekilde destekleyen ciddi bir şekilde takip eden bir sistemimiz var. Ve bu da tabi ki çok ciddi bir şekilde etkiliyor ve her geçen gün gururlandırıyor. Bununla birlikte aynı zamanda spor kültürünü yaygınlaştır, sporu yayma noktasında da vatandaşımızın sporu bir yaşam felsefesi noktasında da çok ciddi aşamaları katediyoruz.

Gerek tesisleşme noktasındaki gelinen nokta gerekse bu anlamda iş birliklerimiz, paydaşlarımızı çok önemsiyoruz. Bununla birlikte özellikle ulusal, uluslararası organizasyonlarda gelinen noktalar, gelinen seviyeler hepsi aslında bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde gerek sportif başarı açısından gerekse sporun tabana yayılması spor kültürü açısından çok ciddi gelişmeler. Tabi bu noktada bizim özellikle bilimsel yöntemler, bilim insanlarıyla iş birlikleri ve özellikle sürdürülebilir başarı noktasındaki hassasiyetimiz.

"TÜRKİYE MÜTHİŞ POTANSİYELİ OLAN BİR ÜLKE"

Özellikle akademisyenlerle çok ciddi çalışmalarımız var. Üniversitelerle iş birliklerimiz var. YÖK ile ciddi bir çalışma alt yapımız var. Bununla birlikte özellikle Bakanlık olarak yetenek keşfi, yeteneğin tespiti ve takibi yönlendirilmesi noktasında çalışmalarımız var. Bu başarılarının hiç biri tesadüf değil. Bir alt yapının, sistemli çalışmanın ürünü. Tabi bir vizyonun ürünü. Özellikle bunu ifade etmem lazım. Vizyon olmadan o vizyonun ışığında sistem işaret edilmeden bunları geliştirilmesi, bunların başarılması mümkün değil. Hamdolsun bu çerçevede büyük adımlar attık, yürümeye devam edeceğiz. Türkiye müthiş potansiyeli olan bir ülke.

Sporun tabana yayılması bu anlamda çok önemli. Çünkü spor kültürü çok ama çok başarı açısında kritik bir konu. Spor kültürüyle birlikte toplum sağlığı... Spor bu anlamda bir sağlık unsuru. Fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlıktan geçiyor. Bunun önemli bir parçası da hareketlilikten geçiyor.

"BU ANLAYIŞ ÇOK ÖNEMLİ"

2022 yılını Bakanlık olarak hareketlilik noktasında bir yıl ilan ettik. Bu anlamda tabi başta gençler olmak üzere önemli çalışmalarımız var. Ama biz sporu bir fırsat eşitliği noktasında da çok önemli bir imkan olarak görüyoruz. 85 milyonun kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle tüm imkanlardan adil bir şekilde faydalanması noktasında çaba ortaya koyuyoruz. Ben bu anlamda hem sportif başarıda hem sporun tabana yayılmasında bu anlayışın çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Kadın odaklı spor diyoruz... Bunun altını çizmem lazım. Kadın odaklı spor bizim en önem verdiğimiz konulardan biri. Hem toplumda hem ailede kadının bu anlamda liderlik etmesi çok ayrı bir motivasyon. Özellikle teşvik ediyoruz. Bu anlamda yine projelerimiz var, iş birliklerimiz var. Kadınlar bu anlamda bizler için öncelik ve inanıyorum ki tüm toplum olarak spora erişebilir kılma büyük adımlar attık. 20 yıldaki tesis hamlemiz devrim olarak nitelendiriyoruz. Sadece tesis devrimi değil sistem devrimi...

7 AYDA KAZANILAN MADALYA SAYISI

7 ayda 2 bin 632 madalya kazanıldı. Önemli bir aşamadır. Çok ciddi bir artış. Ve 38 farklı branş. Artık bir kaç branş yok. Okçuluktan yüzmeye, yüzmeden jimnastiğe kadar çok geniş bir yelpaze var ve bu yelpazeyi de büyüteceğiz. Olimpiyatlar da bunu gördük. Gelişimi gördük. Aldığımız madalyaları gördük. Kıl payı kaçırılan madalyaları gördük.

"YÜZMEYİ BİLMEYEN KALMASIN" KAMPANYASI

Su kaynakları konusunda zenginiz hamdolsun. Diğer yönüyle inşa ettiğimiz havuz var. Bir tarafta olimpik havuzlarımız, devasa havuzlarımız.Bir tarafta yarı olimpik havuzlar... Yaz aylarına yönelik yoğunlaştırılmış havuz sistemlerimiz var. Bunların her biri yüzmeyi teşvik eden, bizim "yüzmeyi bilmeyen kalmasın" kampanyamızı güçlü bir şekilde destekleyen... O kampanyada 3 milyon vatandaşımıza yüzme öğrettik pandemiye rağmen ve bu yaz ayrı bir atılım gerçekleştirdik. Bu yaz inşallah bu rakamı çok daha farklı noktaya taşıyacağız. Biz 8 derste yüzme öğretiyoruz. Ve bu Türkiye'nin her bir ilinde mümkün olan bir uygulama. Tamamıyla ücretsiz. İlgili İl Müdürlüklerimiz bu anlamda gerekli koordinasyonu sağlıyor. Hem Bakanlık olarak hem de kulüpler ve yerel yönetimlerle iş birliklerimiz var. Geniş bir sistem oluşturduk. Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğreteceğiz. Biz bu konuda iddialıyız.

Konya'da önümüzdeki ay İslam Oyunlarını düzenleyeceğiz. 7 binden fazla sporcu katılıyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde. Bu beşincisi düzenleniyordu, Türkiye'de ilk kez. Burada da hakikaten çok farklı bir misyon kazandıracağız bu oyunlara. İnanıyorum ki sporcularımız burada da farklı branşlarda ülkemizi gururla temsil edecekler.

ORTAK KULLANIM ALANLARI

Var olan tesis alt yapısının herkes tarafından kullanılabilir olması çok ciddi bir konu. Ve bu konuda çok ciddi çalışmalarımız var. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımız ile okullarda inşa edilen salonların, tesislerin ortak kullanımları konusunda Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda önemli bir açılımı gerçekleştirdik.

Özellikle bu tesislerin ortak kullanımlara açık olmasın, yaz-kış, gece-gündüz, hafta sonu ayrımı yapılmaksızın bir seferberlik hali. Mesafe katedeceğiz. Özellikle ortak kullanım kültürünün geliştirilmesi. Kamusuyla, özeliyle... "Bizim olsun, kapalı olsun" değil "Hepimizin olsun, verimli olsun. Gerekirse yıpransın, yeniden yapalım" diyoruz. Bunları açık bir şekilde deklare ediyoruz ve uyguluyoruz.

10 BİN POTA PROJESİ

Özellikle gençlerin, çocukların "şut atacak yer arıyoruz" dedikleri... 10 bin pota projesi... Bu anlamda çok önemli bir proje. Şu anda 7 binini gerçekleştirdik. Bu yıl içerisinde 10 bini tamamlayacağız ve sokak basketbolu turnuvaları... Ve İnanıyorum ki bizi basketbolda önemli bir seferberlik. Bunlara zaten başladık. Ama yeni dev adamları keşfetme noktasında Basketbol Federasyonumuz ile çok ciddi iş birliklerimiz var. Özellikle basketbol kulüpleriyle ciddi iş birliklerimiz var.

BASKETBOLA YENİ DESTEK VAR MI?

Çalışmalarımız var. Özellikle federasyonumuzla ciddi iş birliklerimiz var. Basketbolun daha erişilebilir olması noktaısnda çok önemli çalışmalarımız var. İstanbulumuzda Avrupa'nın basketbol üssünü inşa ediyoruz. Zeytinburnu'nda Abdi İpekçi Spor Salonu olduğu bölgeye. Kamp alanıyla, antrenman alanlarıyla ve sosyal imkanlarıyla birlikte çok mdern, çok donanımla yeni dev adamların yetişeceği, uluslararası organizasyonlara en güzel şekilde ev sahipliği yapacak. Önümüzdeki yıl milletimizle buluşturacağız. Basketbol ülkesi olma noktasındaki iddiamızı da inanıyorum ki her geçen gün başararak, bu anlamdaki başarıları güçlendirerek gerçekleştireceğiz.

Diyoruz ya fırsat eşitliği... Biz sporun tabana yayılması diyoruz... Hakkari'ye de gitseniz Edirne'ye de gitseniz Kars'a da gitseniz fırsat eşitliğinin ne boyutlara geldiğini görürsünüz. Cudi Cup gibi uluslarlarası organizasyonlar var. Cudi Cup fırsat eşitliğinde önemli bir noktayı gösteriyor.

KYK KREDİSİ FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

Sayın Cumhurbaşkanımız dün bununla ilgili bir açıklama yaptılar. Bizim genç, sporcu odaklı siyasetimizi burada konuşuyoruz. Biz fırsat eşitliği kapsamında hareket ediyoruz. Her ilde bir veya birden fazla üniversite var. Harçları kaldırdık. Genç odaklı siyasetin gereği neyse bugüne kadar gerçekleştirdik. Türkiye kurumsal olarak burs ları gündeme getiren İBB Başkanı'yken Türkiye'nin gündemine getiren Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Öğrencilerimizin beklentisi neyse hep çıtayı daha yukarısına koyduk. Kılıçdaroğlu faiz diyor. Faiz ise faize en karşı biziz. Bu bir faiz uygulaması değildir. 351 sayılı yurt hizmetleri kanunundaki fiyat enfeksli gelişen bir uygulamadır. Hiçbir konjonktüre öğrencilerimizi kurban etmeyiz. Öğrencilerimiz ve ailelerinin ferahı için gerekeni yapacağız. Her şey hazır, Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası açıklayacak.