Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil TIR'a çarptı: 6 yaralı
Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu çiftalan mevkiinde otomobil TIR'a çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışanları çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü.
19.12.2023 - 12:08 | | Yılmaz OKUR-Zeki GÜNAL/İSTANBUL(DHA)
Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkiinde tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.