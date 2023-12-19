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Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil TIR'a çarptı: 6 yaralı

Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu çiftalan mevkiinde otomobil TIR'a çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışanları çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü.

19.12.2023 - 12:08 | | Yılmaz OKUR-Zeki GÜNAL/İSTANBUL(DHA)
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil TIR'a çarptı: 6 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkiinde tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

 

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