Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkutan kaza! TIR otomobile arkadan çarptı

Bugün akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde meydana gelen trafik kazası, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde seyir halinde olan bir TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlar nedeniyle çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede:

Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlamak,

İtfaiye ekipleri olası bir sıkışma veya yangın riskine karşı müdahale etmek,

Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi yapmak üzere sevk edildi.

2 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun Başakşehir istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Yolun daralmasıyla birlikte bölgede yoğun bir araç kuyruğu oluştu. Trafik denetleme ekipleri, akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlamaya çalışırken, araçların kaldırılması için çekicilerin gelmesi bekleniyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olay yerinde polis ekiplerinin incelemeleri sürerken, Karayolları ekipleri de yoldaki enkazın temizlenmesi için çalışma başlattı. Trafiğin, araçların tamamen kaldırılmasının ardından normale dönmesi bekleniyor.