Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Bir aile yok oldu

Kaza saat 20.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Balçık yakınlarında meydana geldi. Mustafa Demir yönetimindeki 06 MMF 44 plakalı otomobil, arızalandığı için sol şeritte duran 34 CJS 484 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yaklaşık 70 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma geldi. Jandarma ekipleri yolda başka bir kaza yaşanmaması için güzergah üzerinde tedbir aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde kazada otomobil sürücüsü Mustafa Demir, eşi Hatice Demir ve çocukları Mehmet Emin Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir ailesinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kazanın etkisiyle parçalanan otomobilde bulunan Demir ailesinin eşyaları da yola savruldu.

Demir ailesinin tatil için memleketleri Rize’ye gittikleri ve kazanın İstanbul’a dönerken meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.