Erzurum'da keşfedildi! Valilik harekete geçti, gizemi bilinmiyor

Erzurum Valiliği, su yolları, hamamı, tapınak ve fırını bulunan Doğu Roma döneminden kaldığı tahmin edilen Engüzekkapı Kalesi'nin tanıtımı için bir video hazırladı.

Engüzek Kalesi'nin (Ağcakale), Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi'ndeki bir Orta Çağ kalesi olduğu ifade edilen paylaşımda, "Kale, Dikyar Mahallesi'nin eski adından dolayı "Engüzek Kalesi" şeklinde adlandırılırken Orta Çağ yazılı kaynaklarında ise "Ağca Kala" olarak geçer" denildi.





Hamam kalıntısı da var

Artvin-Erzurum kara yolu üzerinde bin 180 metre rakımda, sarp ve yüksek bir kayanın üzerindeki yapının iç kale surlarının bir kısmı hâlen ayakta.

Dört kulesi bulunan yapının duvar yüksekliği 30 metreyi buluyor.

Kilise, sarnıçlar, depolar, dereye ulaşan tünelden bazı kısımlar ve çeşitli yapı kalıntılarını barındıran kalenin dibinde Osmanlı döneminde inşa edilmiş bir hamamın kalıntısı yer alıyor. Kalenin tarihi konusunda kesin bir bilgi mevcut değil.