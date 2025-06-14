GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
HaberlerGündem Haberleri Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

14.06.2025 - 02:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (AA)

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK kararlarında, 2025 Nisan dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip yükseltilmelerine karar verilen çeşitli derecedeki adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Aynı kararda, 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla birinci dereceye yükselip, bu tarihten geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarından oluşan listeler de yayımlandı.

Listede adli yargıda 212 hakim ve 147 savcı ile idari yargıda 22 hakimin ismi yer aldı.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler 30 gün içerisinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

Güncel Haberler

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
#Gündem

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

İran İsrail'e misilleme saldırısı başlattı! Tel Aviv'de patlama sesleri
#Dünya

İran İsrail'e misilleme saldırısı başlattı! Tel Aviv'de patlama sesleri

Bakan Işıkhan: 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin yükseköğretim mezunu vatandaşımızı istihdama kazandırmayı hedefliyoruz
#Ekonomi

Bakan Işıkhan: 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin yükseköğretim mezunu vatandaşımızı istihdama kazandırmayı hedefliyoruz