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GündemMardin'de yıllar önce tatmak için dikti! 81 ile kasa kasa gidiyor: Bu ürün hiçbir yerde yok
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Mardin'de yıllar önce tatmak için dikti! 81 ile kasa kasa gidiyor: Bu ürün hiçbir yerde yok

Mardin'in Yeşilli ilçesinde, yıllar önce sadece tadımlık amaçla dikilen ürünler, geleneksel yöntemlerle yetiştirilerek büyük bir başarıya imza attı. Bahçesinde yetişen bu ürünler, bölgenin doğal zenginliğini ve tarım mirasını yansıtırken, geleneksel yöntemlerle yetiştirilmeleri sayesinde hem kalite hem de lezzet açısından dikkat çekiyor. Şimdiye kadar 81 ilden yoğun talep gören bu ürünler, sadece yerel değil, ulusal pazarda da kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.

AA
• 13 Haziran 2025 - 09:35 • Son Güncelleme:
AA
• 13 Haziran 2025 - 09:35 • Son Güncelleme:
1Mardinde yıllar önce tatmak için dikti 81 ile kasa kasa gidiyor: Bu ürün hiçbir yerde yok

Mardin'in Yeşilli ilçesinde tadı ve aromasıyla beğenilen ve uzun yıllardır adına festival düzenlenen "Napolyon" kirazının hasadı devam ediyor.

2Mardinde yıllar önce tatmak için dikti 81 ile kasa kasa gidiyor: Bu ürün hiçbir yerde yok

İlçeye bağlı kırsal Koyunlu Mahallesi'nde talepleri karşılamaya çalışan üreticiler, sabah erken saatlerde topladıkları kirazları kasalar halinde sipariş aldıkları adreslere gönderiyor.

3Mardinde yıllar önce tatmak için dikti 81 ile kasa kasa gidiyor: Bu ürün hiçbir yerde yok

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 25 yıl önce tadımlık olarak yetiştirilen kirazın bugün ilçenin birçok noktasında üretildiğini söyledi.

4Mardinde yıllar önce tatmak için dikti 81 ile kasa kasa gidiyor: Bu ürün hiçbir yerde yok

Kirazın ve Mardin'in tarihi değerlerinin tanıtılmasını amaçlayan 17. Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali düzenleyeceklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

5Mardinde yıllar önce tatmak için dikti 81 ile kasa kasa gidiyor: Bu ürün hiçbir yerde yok

"Festivalin bu sene 17. düzenliyoruz. Salgın, deprem ve zaruri sebeplerle ara verdiğimiz dönemler oldu. Geleneksel bir festival. Bölgemizin ve dünyanın hassasiyetine dikkat ederek bir program düzenleyeceğiz. Festivalimizde Gazze hassasiyetini ön planda tutacağız. Kuracağımız stantlarda satışı yapılan ürünlerin gelirini Gazze'deki kardeşlerimize bağışlayacağız."

6Mardinde yıllar önce tatmak için dikti 81 ile kasa kasa gidiyor: Bu ürün hiçbir yerde yok

Demir, bu yıl kirazın kalitesinin, aromasının çok güzel olduğunu ancak don ve iklim şartlarından dolayı istedikleri verimi alamadıklarını dile getirdi. Koyunlu Mahallesi muhtarı Çetin Ökmen de geleneksel yöntemlerle kiraz yetiştirdiklerini belirterek, kirazların her yerden yoğun ilgi gördüğünü anlattı.

7Mardinde yıllar önce tatmak için dikti 81 ile kasa kasa gidiyor: Bu ürün hiçbir yerde yok

Ökmen, "Bu kirazdan hiçbir yerde yok. Her yere bu kirazı gönderiyoruz. İlaçlama yok, doğal olarak yetiştiriliyor." ifadelerini kullandı. Kiraz üreticisi Abdülhamit Oral da sabahın erken saatlerinde başladıkları hasadı günün sıcak saatlerine kadar sürdürdüklerini bildirdi.