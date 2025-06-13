Mardin'de yıllar önce tatmak için dikti! 81 ile kasa kasa gidiyor: Bu ürün hiçbir yerde yok

"Festivalin bu sene 17. düzenliyoruz. Salgın, deprem ve zaruri sebeplerle ara verdiğimiz dönemler oldu. Geleneksel bir festival. Bölgemizin ve dünyanın hassasiyetine dikkat ederek bir program düzenleyeceğiz. Festivalimizde Gazze hassasiyetini ön planda tutacağız. Kuracağımız stantlarda satışı yapılan ürünlerin gelirini Gazze'deki kardeşlerimize bağışlayacağız."