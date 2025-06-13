Mardin'de yıllar önce tatmak için dikti! 81 ile kasa kasa gidiyor: Bu ürün hiçbir yerde yok
Mardin'in Yeşilli ilçesinde, yıllar önce sadece tadımlık amaçla dikilen ürünler, geleneksel yöntemlerle yetiştirilerek büyük bir başarıya imza attı. Bahçesinde yetişen bu ürünler, bölgenin doğal zenginliğini ve tarım mirasını yansıtırken, geleneksel yöntemlerle yetiştirilmeleri sayesinde hem kalite hem de lezzet açısından dikkat çekiyor. Şimdiye kadar 81 ilden yoğun talep gören bu ürünler, sadece yerel değil, ulusal pazarda da kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.
AA
• 13 Haziran 2025 - 09:35 • Son Güncelleme:
AA
• 13 Haziran 2025 - 09:35 • Son Güncelleme: