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Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil otoyol kenarındaki şantiye alanına uçtu. Çakıl taşlarının üzerine yan yatan otomobilden sürücü yara alamadan kurtuldu.

29.11.2023 - 12:16 | | İHA
Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde gerçekleşti. Seyir halinde olan Mercedes marka 34 RA 3543 plakalı lüks otomobil sürücüsü yağışlı havada bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Yoldan çıkan otomobil otoyol kenarında bulunan ve girişi betonlarla kapatılmış olan şantiye alanına uçtu. Otomobil çakıl taşlarının üzerinde yan şekilde durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza yeri ve çevresinde çalışma yaptı. Kaza da şans eseri yaralanan olmadı.

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