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Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

Kuzey Ege Denizi'nde, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtilirken, ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

15.10.2023 - 14:51 | | İZMİR, (DHA)-
Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzeyinde, doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın yarın gece etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Ulaşımdaki olası aksamalar başta olmak üzere diğer olumsuzluklara karşı denizciler başta olmak üzere bölge halkına uyarı yapıldı.

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Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı