25.01.2026 - 00:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (İHA)

Hatay’da kuyuya düşerek mahsur kalan yaralı vatandaşı itfaiye kurtardı.

Olay; Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde yaşandı. Şantiye alanında bulunan ve üzeri açık unutulan kuyuya vatandaş düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs kontrol amaçlı hastanede tedavi altına alındı.

