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Kuyumcuyu soymaya çalıştı! Silahı ateş almayınca kaçtı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde Ömer Tombuloğlu’na ait kuyumcu dükkanı silahlı bir şahıs tarafından soyulmak istendi. Şüpheli şahsın silahı ateş almayınca kaçarak kayıplara karıştı.

21.03.2024 - 17:10 | | İHA
Kuyumcuyu soymaya çalıştı! Silahı ateş almayınca kaçtı

Edinilen bilgilere göre, müşteri kılığında kuyumcu dükkanına giren bir şahıs silahını çekerek iş yeri sahibinden uzattığı çantayı doldurmasını istedi. İşletme sahibi soygun girişiminde bulunan şahsa olumsuz cevap verince ortalık bir anda karıştı. Silahı tutukluk yapan şüpheli şahıs elindeki çantayı bırakarak kaçtı. Polis ekiplerince olay yerinde detaylı inceleme yapılırken şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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