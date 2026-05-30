Kuvvetli fırtına ağaçları devirdi, araçlar zarar gördü

30.05.2026 - 22:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

Bartın'da, kuvvetli fırtına ve yağmur nedeniyle ağaçlar devrildi, 4 araç zarar gördü.

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte rüzgârın hızı saatte 30 kilometreye çıktı. Amasra ilçesi Küçük Liman mevkisindeki otoparkta bulunan bir ağaç, kuvvetli rüzgâr nedeniyle bir otomobilin üzerine devrildi.

Yine kuvvetli rüzgâr nedeniyle Bartın merkeze bağlı Ellibaş köyünde iki ağacın devrilmesi sonucu 3 araç hasar gördü. İtfaiye ekipleri tarafından kesilen ağaçlar temizlenerek otomobiller bulundukları yerden kaldırıldı.

Öte yandan, Bartın-Amasra yolunda da bir ağacın devrilmesi sonucu trafik tek şeritten sağlandı.

