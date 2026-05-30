Tunca Nehri'nde 4 gündür kayıp olarak aranan 2 arkadaşın cesedi bulundu

30.05.2026 - 22:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: EDİRNE (İHA)

Edirne'de 4 gündür kayıp olarak aranan Halil Arslan ve Volkan Cevizli'nin cansız bedenleri Tunca Nehri'nde bulundu.

Edirne'de Sarayiçi mevkisinden geçen Tunca Nehri'nde iki kişiyi hareketsiz halde gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından botla sudan çıkarılan iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede cesetlerin 4 gündür kayıp olarak aranan Halil Arslan ile Volkan Cevizli'ye ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki arkadaşın ölümünün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

