GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKöpeğe çarpmamak için manevra yaptı şarampole uçtu, anne ve bebeği yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı şarampole uçtu, anne ve bebeği yaralandı

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı şarampole uçtu, anne ve bebeği yaralandı

30.05.2026 - 22:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: NEVŞEHİR (İHA)

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı şarampole uçtu, anne ve bebeği yaralandı

Nevşehir’de önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü anne ile 6 aylık bebeği yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, 2000 Evler Mahallesi Sulusaray Kasabası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 38 FB 274 plakalı otomobilin sürücüsü A.A., seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Yapılan ani manevra sonrası kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak şarampole düştü.

İLGİLİ HABER

Taşköprü’de üç araç çarpıştı 5 kişi yaralandı
Taşköprü’de üç araç çarpıştı 5 kişi yaralandı

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan anne ile 6 aylık kızı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İLGİLİ HABER

Yayla yolundaki otomobil yangını, ormana sıçramadan söndürüldü
Yayla yolundaki otomobil yangını, ormana sıçramadan söndürüldü

Kazada yaralanan kadın ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Güncel Haberler

Bayram tatili için aldıkları araçla yola çıkan aile Nevşehir’de hayatının şokunu yaşadı
#Gündem

Bayram tatili için aldıkları araçla yola çıkan aile Nevşehir’de hayatının şokunu yaşadı

Kuvvetli fırtına ağaçları devirdi, araçlar zarar gördü
#Gündem

Kuvvetli fırtına ağaçları devirdi, araçlar zarar gördü

Tunca Nehri'nde 4 gündür kayıp olarak aranan 2 arkadaşın cesedi bulundu
#Gündem

Tunca Nehri'nde 4 gündür kayıp olarak aranan 2 arkadaşın cesedi bulundu