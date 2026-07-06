Kimse yapmıyordu, o vazgeçmedi! Şimdi herkes ondan öğreniyor

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Keçenin dayanıklı ve sağlıklı bir malzeme olduğunu söyleyen Tekin, doğal liflerden elde edilen ürünlerin sentetik kumaşlara alternatif oluşturduğunu belirterek, "Keçe kumaşı 400 derecede yanar ancak alev almaz. Sağlık açısından da çok değerli bir üründür. Koku yapmaz, bakteri barındırmaz. Terlediğinde nemi emer ve daha sonra dışarı atar. Bu nedenle ter kokusu oluşmaz. Günümüzde sentetik kumaşlardan uzaklaşıp sağlığımıza daha fazla önem vermemiz gerektiğine inanıyorum. Bunun için keçe çok önemli bir ürün" ifadelerini kullandı. Van'a özgü motifler ve Urartu desenleriyle keçe tablolar hazırladığını belirten Tekin, özellikle tablo, halı ve masa örtüsü siparişlerinde yoğunluk yaşadığını söyledi.