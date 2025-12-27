Kütahya'da üç ayrı kaza: 5 araçta maddi hasar oluştu

Edinilen bilgilere göre, Domaniç ilçesi ile İnegöl'ü birbirine bağlayan karayolunda virajlı yolda kayganlaşan zeminde aynı noktada iki ayrı trafik kazası yaşandı. İlk kazada kayan bir araç, önündeki araçla birlikte yol kenarına savruldu. Olay yerinden geçmekte olan bir ekip aracı, yardım amacıyla durduğu sırada, yukarı istikametten kar nedeniyle kayarak gelen başka bir araç kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan ekip aracına çarptı.



Aynı virajda meydana gelen üçüncü kazada ise bir araç şarampole kayarak kara saplandı. Toplamda 5 aracın karıştığı kazalarda, araçlarda ağır hasar meydana gelirken, olaylarda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.



Yetkililer, sürücüleri özellikle Domaniç-İnegöl Karayolu'nun virajlı ve heyelan riski bulunan kesimlerinde dikkatli olmaları ve kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.