GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKütahya’da korkutan deprem! 2 dakika arayla 3.8 büyüklüğünde 2 deprem
HaberlerGündem Haberleri Kütahya’da korkutan deprem! 2 dakika arayla 3.8 büyüklüğünde 2 deprem

Kütahya’da korkutan deprem! 2 dakika arayla 3.8 büyüklüğünde 2 deprem

01.08.2025 - 09:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KÜTAHYA, (DHA)-

Kütahya’da korkutan deprem! 2 dakika arayla 3.8 büyüklüğünde 2 deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde 2 dakika arayla 3.8 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, bugün saat 07.15’te merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin 8,4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Simav, bu depremden 2 dakika sonra, saat 07.17’de bir kez daha sallandı. Büyüklüğü 3.8 olarak ölçülen bu depremin derinliği ise 11,19 kilometre olarak ölçüldü. Herhangi bir olumsuzluğa yol açmayan depremler, kısa süreli paniğe neden oldu.

    Güncel Haberler

    Bitlis'in vadilerinden yükselen bereket tozu görenleri hayran bırakıyor! Kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenek
    #Gündem

    Bitlis'in vadilerinden yükselen bereket tozu görenleri hayran bırakıyor! Kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenek

    Köyde tarlasına tutmaz diye ekti, 50 yıl ömrü olduğunu öğrendi! Hasat bitmeden 500 TL'ye satıyor
    #Gündem

    Köyde tarlasına tutmaz diye ekti, 50 yıl ömrü olduğunu öğrendi! Hasat bitmeden 500 TL'ye satıyor

    Kütahya’da korkutan deprem! 2 dakika arayla 3.8 büyüklüğünde 2 deprem
    #Gündem

    Kütahya’da korkutan deprem! 2 dakika arayla 3.8 büyüklüğünde 2 deprem