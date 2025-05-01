Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Bölge geriliyor

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kütahya Simav'da 4.2'lik bir deprem meydana geldi. Saat 14.38'de gerçekleşen depremin derinliği 10.66 km olarak ölçüldü.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: BÖLGE GERİLİYOR

Simav'daki depreminin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 4.3 olarak açıkladı. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kütahya Simav'daki son depremi değerlendirdi. Dikkat çeken uyarıda bulunan Görür, şu ifadelere yer verdi:

Arkadaşlar, Yemişli-Simav/Kütaya’da 4,3 deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu yakınlarında. Bir kaç gün öncede burada benzer depremler oldu. Yöneticiler dikkatli olmalı. Bölge K-S geriliyor.