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Kütahya Simav'da korkutan bir deprem daha!

01.05.2025 - 14:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet ALTINTAŞ/KÜTAHYA, (DHA)-

Kütahya Simav'da korkutan bir deprem daha!

Kütahya'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 14.38'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10,66 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kütahya Simavda korkutan bir deprem daha

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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