Kütahya’da 25 öğrenci yemekten zehirlendi

Tavşanlı ilçesinde bir ortaokulda yaz eğitimi gören 25 öğrenci, öğlen birlikte yemek yedi. Eğitimin ardından evlerine dönen öğrencilerde bulantı, kusma şikayetleri görüldü. 10-14 yaş arasındaki öğrenciler aileleri tarafından Tavşanlı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edilirken, okuldaki verilen yemekten alınan numuneler tahlile gönderildi. Konu ile ilgili incele sürdürülüyor. (DHA)