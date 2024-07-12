Kütahya’da 25 öğrenci yemekten zehirlendi
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki bir ortaokulda yaz eğitime gelen 25 öğrenci, yedikleri yemeğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
12.07.2024 - 01:16 | | Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)
Tavşanlı ilçesinde bir ortaokulda yaz eğitimi gören 25 öğrenci, öğlen birlikte yemek yedi. Eğitimin ardından evlerine dönen öğrencilerde bulantı, kusma şikayetleri görüldü. 10-14 yaş arasındaki öğrenciler aileleri tarafından Tavşanlı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edilirken, okuldaki verilen yemekten alınan numuneler tahlile gönderildi. Konu ile ilgili incele sürdürülüyor. (DHA)