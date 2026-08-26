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Kuşadası'nda start verildi! Ulaşım konforlu hale gelecek

26.08.2026 - 09:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kuşadası'nda start verildi! Ulaşım konforlu hale gelecek

Kuşadası Belediyesi, Karaova Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda yaklaşık 12 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek kilit parke yol yapımı için zemin hazırlık çalışmalarına başladı.

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Kuşadası Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü üstyapı ve yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karaova Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda başlatılan yeni yol yapım çalışmasıyla bölge, modern, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına daha kavuşacak. Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yaşam kalitesini yükseltmek ve vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamasına imkan sunmak amacıyla yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Ömer Günel döneminde kent genelinde hız kazanan üstyapı yatırımları, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş döneminde de kesintisiz şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yeni çalışma adresi Karaova Mahallesi Atatürk Bulvarı oldu. Ekipler, bulvar üzerinde gerçekleştirilecek yaklaşık 12 bin metrekarelik kilit parke yol yapımı öncesinde zemin hazırlık çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle sürdürülen hazırlıkların tamamlanmasının ardından, Atatürk Bulvarı üzerinde yaklaşık 12 bin metrekarelik alana kilit parke taşları döşenecek. Böylece bölgenin ulaşım altyapısı yenilenerek Karaova Mahallesi modern, güvenli ve konforlu bir yola kavuşmuş olacak.

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