Kuşadası'nda 3.9 büyüklüğünde deprem!
Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
21.08.2023 - 11:18 |
AFAD'dan yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Saat 10.57'de gerçekleşen depremin derinliği 10 kilometre olarak aktarıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 21, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.46 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2023-08-21
Saat:10:57:46 TSİ
Enlem:37.958 N
Boylam:27.134 E
Derinlik:10.11 km
Detay:https://t.co/6Q5OarPDEn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi