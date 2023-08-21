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Kuşadası'nda 3.9 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

21.08.2023 - 11:18 |
Kuşadası'nda 3.9 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Saat 10.57'de gerçekleşen depremin derinliği 10 kilometre olarak aktarıldı.

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