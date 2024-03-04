Kurum: 5 yılda 20 yılda yapılacak işleri yapacağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Kurum'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş da katıldı.

Kurum, “Benim işim eser sen öyle Saraçhane merkezli trol ordularınla algı oyunlarınla sultanbeyli2yi kandıracağını mı zannediyorsun. 31 Mart'a az kaldı, 31 Mart'ta hem bu bir türlü adı özgür olan ama özgürleşemeyen eş genel başkanları var ya. Şuraya otur diyorlar oturuyor, kalk diyor kalkıyor. 31 Mart gecesi bu millet sana ders verecek, sandıkta gereken cevabı verecek. Seni de süresiz tatile gönderecek. O eş genel başkanını da koltuktan kaldıracak. Trol ordularıyla olmuyor bu işler. Sosyal medyayla bu ülke yönetilseydi sen çoktan kazanmıştın. Bak 28 Mayıs'ta ne oldu? 28 Mayıs'ta milleti kazanıyoruz diyerek kandırdınız. İşleri güçleri algı, tek bildikleri bu. 31 Mart akşamı sosyal medya belediyeciliği bitecek, gerçek belediyecilik gelecek. Gönlünüz rahat olsun. biz 5 yılda onların bu 5 yılda İstanbul'u üzdü, kırdı geriye götürdü. 31 Mart'tan sonraki 5 yılda biz 20 yılda yapılacak işleri yapacağız. Eserleri üretip sizi CHP'nin insafına, yalanlarına, algılarına, beceriksizliğine asla terk etmeyeceğiz" dedi.

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Kurum: Üsküdar'da yaptığımız Çocuk Köyü, İBB'nin yaptığı kreşlerden daha büyük projedir

Üsküdar Küçüksu Mahallesi'nde yapılan Üsküdar Çocuk Köyü'nün açılışına katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Biz hep eserden, hizmetten yana olduk. İstanbul için aşkla çalıştık. Emin olun Üsküdar'da yaptığımız çocuk köyümüz, bu Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetiminin ilgisiz, yarı zamanlı belediye başkanının 5 yıl içinde İstanbul'da yaptığı kreşlerden daha büyük bir projedir. Bunların bir projesi, hayalleri olmadığı için her zaman böyle iftiraların, dedikoduların, polemiklerin arkasında şu koca 5 yılı geçirdiler. Şu koca 5 yıl içinde Üsküdar'ın çocukları için dikili bir ağaçları yok" ifadelerini kullandı.

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Üsküdar Belediyesi tarafından Küçüksu Mahallesi'nde 85 bin metre kare büyüklüğündeki arazi üzerine yapılan Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Üsküdar Çocuk Köyü, düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Vedat Demiröz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Âdem Yazıcı, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile milletvekilleri ve çocuklar katıldı. İçinde meydan, değirmen, gölet, çocuk oyun alanları, çiftlik, piknik alanı, köy cami, pazar dâhil bir köyde bulunabilecek her şeyin yer aldığı Üsküdar Çocuk Köyü'ne girişler tamamen ücretsiz olacak.

MURAT KURUM: 5 KOCA YILDA 5 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜREMEDİLER

Açılışa katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Biz hep eserden, hizmetten yana olduk. İstanbul için aşkla çalıştık. Emin olun Üsküdar'da yaptığımız çocuk köyümüz, bu Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetiminin ilgisiz yarı zamanlı belediye başkanının 5 yıl içinde İstanbul'da yaptığı kreşlerden daha büyük bir projedir. Bunların bir projesi, hayalleri olmadığı için her zaman böyle iftiraların, dedikoduların, polemiklerin arkasında şu koca 5 yılı geçirdiler. Şu koca 5 yıl içinde Üsküdar'ın çocukları için dikili bir ağaçları yok. Şu koca 5 yılda Üsküdar'ın gençliği için yapmış oldukları tek bir hizmet yok. Anca yoksa bizim yaptığımız projelerimiz eserlerimizi kötülemek adına ve gündemleri farklı yerlere çekme adına bir çaba görürsünüz. Bu çabanın haricinde başka bir çaba göremezsiniz. İsrafı bitirdik deyip israfın en büyüğünü yaptıklarını görürsünüz. Ama onlar ne yaparsa yapsın biz Üsküdar'ımız ile İstanbul'umuz ile yol yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki 1 Nisan gelecek dertlerimiz bitecek. 1 Nisan gelecek yüzler gülecek. İstanbul için eser yapmaya İstanbul için 650 bin konutla dönüştürmeye devam edeceğiz. Biz metro hattını 5 yılda 2 katına çıkararak İstanbul'daki ulaşım çilesini bitiren tarafta olacağız. 31 Mart'ta da biz bunun kararını vereceğiz. Bir tarafta İstanbul için hayalleri olanlar ve o hayallerini gerçekleştirenler var diğer tarafta da İstanbul'un kaynaklarını, Üsküdar'ın kaynaklarını kendi emelleri için harcayanlar var. Bir tarafta İstanbul'un bütün kentsel dönüşümüyle alakalı bir irade ortaya koyanlar var. Diğer tarafa baktığınızda koca 5 yılda 5 bin konutu dönüştüremeyenler var. Biz sadece Üsküdar'da 5 bin konutu dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

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HİLMİ TÜRKMEN: PROJEMİZİ ÇOCUKLARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUZ

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, "Tabi bugüne kolay gelinmedi. Başkanımız o zaman Çevre Şehircilik Bakanımız idi. Yıl 2021 idi. Bu bir hayal projedir. Örneği yoktur. Burası bir metruk alandı. Arkadaşlarımıza bir proje yapmak istediğimi söyledim. Arkadaşlarımız bunu yapacak ne yerimiz var ne de paramız var. Ben de o zaman Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum'a konuyu açtım. Detayını bile sormadı. Bizi bugüne kadar hiç yalnız bırakmamıştı. Konuyu kendisine aktardığımda 'hemen başlayalım' dedi. Zor bir projeydi. Örneği dünyada olmayan bir projeydi. Singapur'da olduğunu söylediler incelemek için oraya gittim. İncelediğimde bize göre olmadığını gördüm. 85 bin metre kare alanda zor bir yaptık. Tüm yorgunluğumuza değdi. El ele vererek dünyada örneği olmayan çok özel bir projeyi çocuklarımıza armağan ediyoruz" dedi.