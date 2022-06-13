GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKurbanlık hayvanlar pazara indi! 15 bin TL’den başlıyor
HaberlerGündem Haberleri Kurbanlık hayvanlar pazara indi! 15 bin TL’den başlıyor
ABONE OL

Kurbanlık hayvanlar pazara indi! 15 bin TL’den başlıyor

Kurban Bayramı’na yaklaşık bir ay kala Ordu’da ilk kurbanlıklar satılmaya başlandı.

13.06.2022 - 15:44 |
Kurbanlık hayvanlar pazara indi! 15 bin TL’den başlıyor

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşlar kurbanlık telaşı yaşarken, fiyatların geçen seneye göre zamlı olduğu görüldü. Altınordu ilçesinde kurbanlık büyükbaş hayvan satışı yapan besiciler, şimdiden hayvanların satılmaya başlandığını belirterek, fiyatların kilogram başına 110-120 TL olduğunu belirtti.

“BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA FİYAT ORTALAMA 15-45 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR”

Altınordu ilçesinde yıllardır kurbanlık hayvan satışı yapan Aydın Ergün, “Kurban satışlarımız Allah bereket versin çok güzel. Şu anda pazarlarda kilogram fiyatları 110-120 TL civarında tahmin ediliyor. 15 bin TL’den başlayıp 45 bin TL’ye kadar hayvan bulunabiliyor. Şu an bizim 50 bin TL’ye sattığımız kurbanlıklar var. Müşterilerimiz sipariş üzerine telefon açıyorlar. Şimdiye kadar yaklaşık 30 tane satış yaptık, Allah nasip ederse 100 civarında satış yapmayı planlıyoruz” dedi.

Kurbanlık hayvanlar pazara indi 15 bin TL’den başlıyor

İnsanların kurbanlık hayvan alımlarını son güne bırakmamaları gerektiğini kaydeden Ergün, “Erken alırlarsa bir günde ibadetlerini halledip bayramlarını yaparlar. Kurbanlık alırken insanlar hayvanların sağlık durumlarına ve kapak atıp atmadığına baksınlar, bildikleri ve güvendikleri yerlerden hayvanlarını alsınlar” diye konuştu.

Kurbanlık hayvanlar pazara indi 15 bin TL’den başlıyor

“İNSANLAR KURBANLIK ALIMLARINI SON GÜNE BIRAKMASINLAR”

Öner Yılmaz isimli besici ise işlerde yoğunlukların başladığını ifade ederek, “Allah’a şükür hayvanlarımızı satıyoruz. Özellikle kapak attığına dikkat etsinler. İnsanlarımız 10-15 gün içerisinde kurbanlık hayvanlarını satın alsınlar" şeklinde konuştu.

GÜNCEL HABERLER

Şırnak’ta örgüte ait çok sayıda roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildi!

Şırnak’ta örgüte ait çok sayıda roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildi!

Binance, Bitcoin çekim işlemlerini durdurdu! Kripto parası olanlar dikkat...

Binance, Bitcoin çekim işlemlerini durdurdu! Kripto parası olanlar dikkat...

İtalya'da düşen helikopterle ilgili dikkat çeken detaylar! 'Kara kutu yoktu'

İtalya'da düşen helikopterle ilgili dikkat çeken detaylar! 'Kara kutu yoktu'

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şırnak’ta örgüte ait çok sayıda roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildi!

Şırnak’ta örgüte ait çok sayıda roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildi!

Sıradaki Haber
Binance, Bitcoin çekim işlemlerini durdurdu! Kripto parası olanlar dikkat...

Binance, Bitcoin çekim işlemlerini durdurdu! Kripto parası olanlar dikkat...

Sıradaki Haber
İtalya'da düşen helikopterle ilgili dikkat çeken detaylar! 'Kara kutu yoktu'

İtalya'da düşen helikopterle ilgili dikkat çeken detaylar! 'Kara kutu yoktu'

Sıradaki Haber
Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret temmuz zammı 2022 Cumhurbaşkanı son dakika açıklaması!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret temmuz zammı 2022 Cumhurbaşkanı son dakika açıklaması!

Sıradaki Haber