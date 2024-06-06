Kurbanda 1 hisseye 2 kişi girebilir mi? Kurban hissesine kaç kişi girebilir, kurbanda bir hisse ikiye bölünür mü, kurbanda bir hisseye iki kişi ortak olabilir mi?

Bir kurban hissesine 2 kişi girebilir mi? Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran’da başlıyor. Maddi durumu kapsamında kurbanlık araştırmaya başlayan vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmeye çalışırken ortaklı kesimlere yönelik de araştırma yapmaya başladı. Peki, Kurbanda 1 hisseye 2 kişi girebilir mi, iki kişi ortak olabilir mi? Kurban hissesine kaç kişi girebilir, kurbanda bir hisse ikiye bölünür mü, kurban hissesine sonradan girilir mi?

KURBAN HİSSESİNE KAÇ KİŞİ GİREBİLİR, KURBANDA 1 HİSSEYE 2 KİŞİ GİREBİLİR Mİ?

Diyanet’in fetvasına göre; büyükbaş hayvana en fazla 7 kişi ortak olabilir. Küçükbaş hayvan ise tek bir kişi tarafından kesilmek zorundadır. Büyükbaş kaç kilo olursa olsun 7'den fazla hisseye satılamaz.

Koyun ve keçi sadece bir kişi için; deve, sığır ve manda ise yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Bu hüküm Hanefîler dahil üç mezhebe göre olup Mâlikî mezhebinde parasına ve etine iştirakle ortak kurban kesimi câiz görülmez.

Bir kurban hissesi yalnızca bir kişi içindir. İmkanı olmayan birden fazla kişinin, tek kişilik bir hisseye ortak olabileceği anlayışı dinen doğru değildir. Aynı hisseye birden fazla kişinin ortak olması halinde kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz.

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KURBANA 7 KİŞİDEN FAZLA GİRİLİR Mİ?

Deve, sığır ve manda ise ortakların hepsinin niyeti rızası için olmak şartıyla yedi kişi için kesilebilir. Yedi kişiden fazlası caiz değildir. Yedi kişiden az mesela beş veya dört kişi ortak kesse caiz olur.Ancak ortakların hepsi nâfile bile olsa, mutlaka kurban ve ibâdet niyeti ile kesime ortak olan, müslüman ve itikadında şüphe olmayan kimselerden olmalıdır. Ortaklardan biri ibadet için değil de et niyyeti ile kesmiş olsa diğerlerinin kurbanını da ifsâd eder.