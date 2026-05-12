Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban kesim ve satış alanları kurulmaya başladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tüm yurtta kurban hareketliliği başladı. İstanbul'a girişlerin açılmasıyla birlikte çeşitli ilçelere kesim ve satış alanları kurulurken, binlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvan çadırlarda yerlerini aldı. Avcılar'da kurulan hayvan pazarına da gece yarısından itibaren hayvanların girişi yapılırken, toplamda bin 500 ila 2 bin büyükbaş, 2 bin ila 3 bin arasında küçükbaş hayvan geleceği alan yetkilileri tarafından belirtildi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden olmak üzere onlarca ilden satıcılar ve hayvanların geldiği pazar alanlarında ise ilk günden itibaren vatandaşlar dini görevlerini yerine getirmek üzere alanda gezmeye başladı.

Pazar alanının kurulduğunu duyarak hayvanlara bakmaya gelen Ömer Türk, "Durumlar iyi, hayvanlar gelmeye başlamış. Küçükbaş hayvan bakmak için geldim, her sene memlekette kesiyordum, bu sene burada kesmeye karar verdim. Fiyatlarda geçen yıla göre çok fazla değişmemiş, bu beni memnun etti. Baktığım çadırlarda küçükbaş için 25-35 bin arasında fiyat verdiler" dedi.

Tokat Erbaa'dan küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere yaklaşık 200 hayvan getiren besici Hüseyin Köse, "Dün sabah hayvanlarımızı yükledik, gece İstanbul'a girdik, sabaha karşı ise Avcılar'da bulunan kurban alanındaki çadırımızdaki yerimizi aldık. Büyükbaş 54 hayvan getirdik. Yaz döneminde yaylalarda, kış döneminde ise ahırlarımızda besleyerek kurbana hazır ettik. Küçükbaş hayvanlarımızı da getirdik, yerli ırk, Karayaka ırkı koyunlarımızda. Düveler ve tosunlarımız olmak üzere büyükbaşlarda 2 grup hayvanımız var. Düveler 150-160 bin TL aralığından başlayarak 250-260 bin TL'ye kadar gidiyor. Tosunlarımızda 200 bin TL'den başlıyor 400 bin TL'ye kadar gidiyor. Küçükbaş hayvanlarda ise 20-25 bin aralığından başlayarak 40 bin TL'ye kadar gidiyor. Fiyatlarda ise geçen seneye göre bu yıl yüzde 20-30 arasında bir artış var hayvanların satışlarında" dedi.