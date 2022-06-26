Kurban Bayramı tatili süresi merakla bekleniyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kabinen en önemli gündem maddeleri arasında bayram tatili süresi yer alıyor.

Kritik toplantıya ilişkin detayları CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan aktardı.

Arda Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kurban Bayramı 4 gün olarak kutlanacak. Kurban Bayramı'nın arefe günü 8 Temmuz'a denk geliyor. Bayramın birinci ve ikinci günü cumartesi ve pazar olacak. Ancak Kurban Bayramı'nın üçüncü ve dördüncü günü pazartesi ve salı gününe denk geliyor.

Bayramın son günü 12 Temmuz Salı... Ancak aynı hafta içerisinde bir resmi tatil daha var. Haftanın son çalışma günü olan 15 Temmuz. 15 Temmuz resmi tatil... Arada iki gün kalıyor. Kurban Bayramı'nın son günü ile 15 Temmuz arasında kalan 2 günde memurların idari izinli sayılıp sayılmayacağı oldukça önemli bir soru.

2 GÜN DAHA İZİN MASADA

Arada kalan 13 ve 14 Temmuz'da memurların idari izinli sayılması halinde bayram tatilinin 9 güne uzama ihtimali ortaya çıkıyor. Bu nedenle gözler aradaki 2 günün izinli sayılıp sayılmayacağında olacak. Bu kadar kabine toplantısında verilecek.

TURİZM SEKTÖRÜNDE 9 GÜN BEKLENTİSİ

Kabine toplantısında 13 ve 14 Temmuz tarihlerine idari verilmesi halinde bayram tatili 9 güne uzayacak. Turizm sektörünün de beklentisi oldukça önemli. Turizm sektörünün arada iki günün de verilerek turizm alanına bir canlılığın sağlanması yönünde beklentisi var.

KARARI ERDOĞAN DUYURACAK

Nihai karar yarın gerçekleştirilecek kabine toplantısında verilecek. Kararı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurması bekleniyor.