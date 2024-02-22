Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden 'İnci Taneleri' dizisinin beşinci bölümü bu akşam yayınlanacak. Geçen hafta yayınlanan bölümde “Niyetle kısmet arasındaki kurandere yaşamak diyoruz.” Sosyal medyada çokça paylaşıldı. Peki, Kurandere ne demek, Niyetle kısmet arasındaki kurandere yaşamak diyoruz ne anlama geliyor?

Kurandere ne demek?

Açık pencere ya da kapı arasında oluşan hava akımı.2

Niyetle kısmet arasındaki kurandere yaşamak diyoruz ne anlama geliyor?

"Niyetle kısmet arasındaki kurandere yaşamak" ifadesi, Türkçe'de genellikle insanların hayatlarında karşılaştıkları durumları veya yaşadıkları olayları açıklamak için kullanılan bir deyimdir. Bu deyim, kişinin kaderi ile kendi niyeti arasındaki dengeyi ifade eder.

"Niyetle kısmet arasındaki kurandere yaşamak" ifadesi, kişinin ne kadar çaba sarf ettiği ve niyetlendiği önemli olsa da, sonuçların tamamen kişinin kontrolünde olmadığını vurgular. Kısacası, insanın kendi niyeti ve çabasıyla belirli bir hedefe ulaşmaya çalışırken, kaderin veya tesadüflerin de hayatın akışında etkili olduğunu ifade eder.

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Bu deyim, insanların yaşamlarında başarı ve başarısızlık arasındaki dengeyi, kendi çabaları ile kaderin etkisini anlamalarına yardımcı olabilir. Bu nedenle, hayatta karşılaşılan her türlü sonuca, niyetle çaba göstermek kadar kaderin de etkisi olduğunu kabul etmek önemlidir.