Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı! Danimarka maslahatgüzarı 4. kez Dışişleri'nde

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi sonrası; Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 18, 21 ve 22 Ağustos'ta bakanlığa çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; saldırıların bugün de tekrar etmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bir kez daha bakanlığa çağrıldı.

TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ’NİN ÖNÜNDE ÇİFTE PROVOKASYON

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Türkiye Büyükelçiliği önünde dün İranlı ve Danimarkalı iki ayrı grup tarafından provokatif eylemler düzenlendi. Gruplardan biri Kur’an-ı Kerim yakma diğeriyse sayfa yırtma eylemi yaptı.

Danimarkalı Vatanseverler” ile “Danimarka’da eski Müslümanlar Topluluğu” adındaki İranlı İslam karşıtı iki grup, Türkiye Büyükelçiliği binasının bulunduğu dörtyol ağzındaki iki ayrı köşede eylem yaparken, polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Danimarkalı Vatanseverler grubu, eylemi yine Facebook’tan canlı yayınlarken, İranlıların, ülkelerinin Şah devrine ait bayrağını kullanması dikkat çekti.

İranlı eski Müslümanlar Topluluğu başkanı Mustafa Sayegh, Kur’an-ı Kerim’den okuduğu bazı sayfaları yırtarak yere attı, pişirilen sosisler sayfalara sarıldı. Her iki grubun 20-25 kişi olduğu gözlenirken, Danimarkalı Vatanseverler yine “Dürümü Boykot” pankartı asıp, Türk bayrağını yere attı.