Kuraklık vurdu, rekolte düştü! Bu yıl yüksek fiyata tüketilecek

Siirt'te fıstık hasadında sona yaklaşılırken, üreticiler bu yılki verimden memnun kalmadı. Aşırı sıcak hava ve kuraklık nedeniyle fıstık ağaçlarında ciddi yanmalar meydana geldi. Üreticiler, geçtiğimiz yıllara oranla bu sezon daha az ürün aldıklarını belirterek, iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Hasat sürecinin tamamlanmak üzere olduğu bölgede, çiftçiler ekonomik olarak zarar gördüklerini ifade etti.

Fıstık üreticisi Selahattin Kayran, bu yılki hasadın sonuna gelindiğini kaydederek verim konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi. Kayran, "Fıstıklarımızın kalitesi her ne kadar iyi olsa da, önce kuraklık, ardından gelen aşırı sıcaklıklar nedeniyle ciddi yanmalar meydana geldi. Bu da ürünün verimini büyük ölçüde düşürdü. Geçen yılın çok gerisindeyiz. Rekolte yüzde 50'nin bile altına düştü. Bu şartlarda çiftçi olarak ciddi anlamda zarar etmiş durumdayız. Nasibimiz böyleymiş. Artık yapılacak bir şey yok" dedi.