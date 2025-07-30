Kumru ne yer, ne ile beslenir? Kumrular en çok neyi sever?

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Kumrular doğal alanlarında genellikle yeşillikler ile beslenir. Bu nedenle favori yiyecekleri yeşillikler olarak bilinir. Nitekim yeşillik bağışıklık sistemini güçlendirmeyi de ve bağırsaklarını düzenli çalıştırmayı sağlar. Ayrıca vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Ancak kumrular mısır, buğday ve kenevir yemeyi de severler.

Kumrular ne yer?

Kumrular bir kuş türüdür. Çene yapısı nedeniyle her yiyeceği yemeye müsait değil. Bu nedenle kendi doğal yaşam alanında olmayan kumrulara buğday verilebilir. Ayrıca ıslatılmış ekmek, yumuşamış bulgur, mısır parçaları da verilebilir. Bunun dışında her kuş gibi kuş yemleri de kumrular için uygundur.

Kuru gıdaların ıslatılmış olması özellikle yeme kolaylığı açısından ve sindirimi için kolaylık sağlar.

Kumrular ne ile beslenir?

Kumrular otçul oldukları kadar etçil de bir kuştur. Doğal ortamında genellikle yeşillikler ile beslenirler. Mineraller, vitaminler ve kalsiyum ihtiyacının çoğunu yeşil bitkilerden alırlar. Ancak yine de buğday, mısır, darı gibi besinleri de çok tercih ederler. Solucan, küçük böcekler ve sinek gibi hayvanları yemesi de kumru türünü etçil yapıyor. Bunların dışında yumurta ve istiridye kabuğu yemeyi de çok sever.

Kumrular ne avlar?

Genellikle avcı bir kuş olmayan kumru, çok çeşitli bir besin listesine sahip. Bu nedenle yaşadığı doğal ortamda yiyeceğini arar ve bulur. Ancak yerleşim yerlerinde yaşayan kumrular ise genellikle balkondaki ve ya parktaki çiçeklerden, atılmış sebzelerden besinlerini karşılıyor. Doğal ortama nazaran kumruların beslenmeleri şehir hayatında daha zordur. Besin zinciri nedeniyle her hayvanın olduğu gibi kumruların da avcıları vardır. Kediler, köpekler ve kargalar onun en büyük düşmanıdır. Çöpler avcıların alanı olduğu için pek yaklaşamazlar. Burada genellikle hayvan severlerin verdiği buğday, ekmek, bulgur gibi besinleri yerler.

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Kumrular en çok neyi sever?

Kumrular doğal alanlarında genellikle yeşillikler ile beslenir. Bu nedenle favori yiyecekleri yeşillikler olarak bilinir. Nitekim yeşillik bağışıklık sistemini güçlendirmeyi de ve bağırsaklarını düzenli çalıştırmayı sağlar. Ayrıca vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Ancak kumrular mısır, buğday ve kenevir yemeyi de severler. Bu ana besinleri haricinde küçük böcekleri yiyerek yaşamlarını idame ederler. Kumru çabuk uyum sağladığı için besin değişikliklerinde zorluk çekmez. Hatta bazı ağaçların yapraklarını ve balkondaki ev bitkilerini de severek yerler.

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Yavru kumru ne yer?

Beslenme konusunda yavru kumrunun ne kadar geliştiği çok önemlidir. Yumurtadan çıktıktan sonra annesinden ayrılmış bir yavru ise şırınga yardımı ile beslenmesi gerekir. Ancak yiyeceğini kendisi yiyecek kadar büyümüş ise bir kaba konulan yumuşak besinleri tüketebilir. Besinlerin yumuşak veya ıslatılmış olması önemlidir.

Aksi taktirde yiyecekler ağızlarına zarar verebilir. Toz halindeki kuş mamaları su ile karıştırılarak yavru kumruya verilebilir. Bunun dışında bebek mamaları da yavru kumru beslenmesi için kullanılabilir.