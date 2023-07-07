Kumar operasyonunda 19 kişiye ceza yağdı

Edinilen bilgiye göre, Davutlar Mahallesi'ndeki bir mekanda tombala oynatıldığı yönünde aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri adresi fiziki takibe aldı. Yapılan takip sonucunda operasyon için düğmeye basan ekipler adrese baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda mekanda yapılan aramalarda; 1 adet tombala makinası, 90 adet yeşil tombala topu 47 adet oyun kağıdı, 372 adet oyun pulu ele geçirirken 3 bin 920 TL nakit paraya da el konuldu.

19 şahsa idari para cezası uygulandı

H.E., ME. ve S.E. isimli şahıslar hakkında 'kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan yasal işlemler başlatılırken, ayrıca kumar oynayan 19 şahsa toplam 81 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.