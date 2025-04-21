GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKültür ve Turizm Bakanlığı'ndan İstanbul Boğazı'ndaki yapılara inceleme başlatıldı
HaberlerGündem Haberleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan İstanbul Boğazı'ndaki yapılara inceleme başlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan İstanbul Boğazı'ndaki yapılara inceleme başlatıldı

21.04.2025 - 13:28Güncellenme Tarihi:
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan İstanbul Boğazı'ndaki yapılara inceleme başlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda bulunan 106 binada tespit edilen izinsiz yapılaşma için inceleme başlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beşiktaş'ta Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde, Bebek Camii'nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne uzanan kıyı boyunca bazı yapıların denize doğru izinsiz biçimde genişletildiği, kat ilaveleri yapıldığı ve cephe yenilemeleri gerçekleştirildiği yönünde Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar üzerine inceleme başlattı.

Uzman ekiplerin saha çalışmalarının ardından 2025 yılı başından itibaren gerçekleştirilen Koruma Kurulu toplantılarında toplam 106 taşınmaza ilişkin karar alındı. Bu kapsamda, 49 taşınmazdaki kaçak müdahale için suç duyurusunda bulunuldu. Tescilsiz taşınmazlara ilişkin 42 dosyada bilgi ve belge talebinde bulunulurken, 15 taşınmazda daha önce alınmış kurul kararlarının uygulanması istendi.

Güncel Haberler

Dükkana kravatsız girmiyor! Ankara'da 50 yıldan beri 2 kardeş el işçiliğini ayakta tutmaya çalışıyor
#Gündem

Dükkana kravatsız girmiyor! Ankara'da 50 yıldan beri 2 kardeş el işçiliğini ayakta tutmaya çalışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Fransuva için başsağlığı mesajı
#Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Fransuva için başsağlığı mesajı

Muşlu girişimci aklını kullandı! Çifte gelir kaynağı yarattı: Elektrik dağıtım şirketine satış yaparak ek gelir sağlıyor
#Ekonomi

Muşlu girişimci aklını kullandı! Çifte gelir kaynağı yarattı: Elektrik dağıtım şirketine satış yaparak ek gelir sağlıyor