Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu! Yeni uygulama 15 Haziran'da başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm destinasyonlarındaki örenyerlerinin ışıklandırılarak gece müzeciliğine açılması konusundaki çalışmalarını tamamladı. Çanakkale Troya’dan başlayıp İzmir’deki Efes Örenyeri’ne ve Denizli’deki Hierapolis’e uzanan proje, Akdeniz sahili boyunca, Antalya’nın en çok ziyaretçi çeken örenyerlerine ulaşacak.

15 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre; turizm açısından yoğun yaz mevsiminde ziyaretçilerin konakladıkları tesislerden çıkıp diledikleri örenyerlerini sıcaktan etkilenmeden ve keyifle ziyaret edebilmelerini sağlayan uygulama 15 Haziran’dan itibaren başlayacak. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu Aspendos ve Patara örenyerlerinin saat 00.00’a kadar, Side Örenyeri’nin 23.00’e kadar, Alanya Kalesi, Perge, Phaselis, Olympos, Myra ve Limyra örenyerleri ile Antalya Arkeoloji Müzesi, Alanya Arkeoloji Müzesi ve Side Arkeoloji Müzesi’nin ise saat 21.00 ‘e kadar Müzekart ile ziyaret edilebileceğini söyledi.

ANADOLU MİRASI TANINACAK

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Yürütülen çalışmanın Türkiye açısından çok önemli olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi, Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, “Ortaya çıkan görüntü gerçekten muhteşem. Bu çalışma her anlamda kültüre ve turizme katkı sağlayacak. Sadece yabancı değil yerli turistler de antik kentleri doyasıya gezecek, çekilen fotoğraf ve videolarla Anadolu’daki mirasın çok daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacak” dedi.