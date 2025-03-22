Kulislerde İmamoğlu senaryoları! Ara seçim formülü çare olabilir mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, olası tutuklamaya karşı siyaset kulislerinde çeşitli senaryolar tartışılıyor.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; İmamoğlu, serbest bırakılması halinde İBB Başkanlığı görevine devam edecek. Ancak “kent uzlaşısı” yoluyla terör örgütü PKK’ya yardım suçlamasından tutuklanırsa İBB’ye kayyum atanacak. İmamoğlu’nun “yolsuzluk” dosyasından tutuklanması ve bu çerçevede görevinden uzaklaştırılması halinde ise yerine gelecek isim İBB Meclisi’nde yapılacak seçimle belirlenecek.

DOKUNULMAZLIK ZIRHI

Tutuklama kararı çıkması halinde ise seçeneklerden ilki İmamoğlu’nun “ara seçim” formülüyle Meclis’e sokularak “dokunulmazlık” zırhı kazanmasının sağlanması. Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 7. maddesinde TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidileceği düzenleniyor. Ara seçime, genel seçimin üzerinden 30 ay geçmedikçe ve genel seçimlere bir yıl kala gidilemiyor. Boşalan üyeliklerin sayısının üye tam sayısının yüzde 5’ini bulduğu hallerde, ara seçimlerin üç ay içinde yapılmasına TBMM tarafından karar veriliyor. Yani üye tam sayısı 600 olan TBMM’de 30 vekilin istifa etmesi halinde ara seçim mümkün. Meclis’te, seçildikten sonra hayatını kaybedenler dahil yedi vekil eksik bulunuyor. Bu durumda muhalefet kanadından 23 vekilin istifa etmesiyle ara seçime gidilebiliyor. Bu seçeneğin, “30 ay şartı” nedeniyle Kasım 2025’ten önce hayata geçmesi mümkün değil.

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TUNCELİ İHTİMALİ

Yine aynı kanuna göre bir ilin veya seçim çevresinin TBMM’de üyesinin kalmaması halinde, boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılabiliyor. Meclis’te tek sandalye ile temsil edilen Tunceli’de mevcut milletvekilinin istifası sonrası seçimlerin yenilenmesi ve İmamoğlu’nun Tunceli’den aday gösterilmesi formülü de kulislerde dillendiriliyor.

Tunceli’nin Meclis’teki tek sandalyesi DEM Partili Ayten Kordu’ya ait. PKK’ya silah bırakma çağrısı ile yeni bir aşamaya evrilen ve Terörsüz Türkiye olarak adlandırılan süreçte İmamoğlu için DEM Partili bir vekilin istifasının mümkün olup olmayacağı da tartışma konusu.

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TEMYİZDEKİ DAVA TEHLİKESİ

İmamoğlu, “YSK üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davada da 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmış ve “siyasi yasak” hükmü uygulanmıştı. Karar istinafa taşındı ancak Bölge Adliye Mahkemesi’nde bekleyen dosyada henüz bir karar verilmedi. İtirazın reddedilmesi durumunda dosya Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne gidecek. Burada karar onanırsa İmamoğlu, siyasi yasaklı hale gelecek. Temyiz sürecinin olası bir ara seçim kararından önce İmamoğlu’nun aleyhine sonuçlanması halinde milletvekili adaylığı da mümkün olmayabilecek. Milletvekili seçilene kadar herhangi bir suçtan hüküm giymemesi halinde ise İmamoğlu Meclis’e girebilecek ve dokunulmazlık kazanacağı için yargılama işlemleri dondurulacak.