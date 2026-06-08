Küçükçekmece'de yıkım sırasında çökme: 3 işçi yaralandı
08.06.2026 - 14:32Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı devam eden bir binada meydana gelen kısmi çökme paniğe neden oldu. Olayda beton blokların altında kalan 3 işçi yaralandı.
Paniğe neden olan olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta bulunan ve daha önce tahliye edilen bir binada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yıkım çalışmaları sırasında binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.
3 İŞÇİ YARALANDI
Çökme esnasında bölgede çalışan 3 işçi beton parçalarının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle enkaz altındaki işçiler bulundukları yerden çıkarıldı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.