Küçükçekmece'de yıkım sırasında çökme: 3 işçi yaralandı

Paniğe neden olan olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta bulunan ve daha önce tahliye edilen bir binada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yıkım çalışmaları sırasında binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.

3 İŞÇİ YARALANDI

Çökme esnasında bölgede çalışan 3 işçi beton parçalarının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle enkaz altındaki işçiler bulundukları yerden çıkarıldı.

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İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.