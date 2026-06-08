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Küçükçekmece'de yıkım sırasında çökme: 3 işçi yaralandı

08.06.2026 - 14:32Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Küçükçekmece'de yıkım sırasında çökme: 3 işçi yaralandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı devam eden bir binada meydana gelen kısmi çökme paniğe neden oldu. Olayda beton blokların altında kalan 3 işçi yaralandı.

Paniğe neden olan olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta bulunan ve daha önce tahliye edilen bir binada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yıkım çalışmaları sırasında binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.

3 İŞÇİ YARALANDI

Çökme esnasında bölgede çalışan 3 işçi beton parçalarının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle enkaz altındaki işçiler bulundukları yerden çıkarıldı.

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İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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