Bolu'da genç sevgililerin korkunç ölümü! Ava gitmek için yola çıktılar, facia yaşandı

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan Emre Yaman ve kız arkadaşı Ceyda Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.