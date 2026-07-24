Üsküdar’da balkonunda kısmi çökme meydana gelen 4 katlı bina mühürlendi! 'Eşim hamile, sokakta kaldık'

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Bina sakinlerinden Yusuf Can Şişman, belediye yetkililerinin kendilerine kalacak yer temin edeceklerini söylediğini ancak bunun yerine getirilmediğini iddia etti. Şişman, "Biz evde oturuyorduk bir anda balkon çökmesi gerçekleşti. O anda hepimiz dışarı tahliye olduk. Polisi, itfaiyeyi aradık. Zabıta, polis ve itfaiye ekipleri gelip eve baktı. Bizi dışarı çıkardılar, 'Bu evi kapatacağız, size yer bulacağız' diyerek bizi dışarı çıkardılar. Sonra kapıyı kilitlediler, herkes Allah'a emanet oldu. Benim eşim hamile, yaşlı annem var, ablalarım var, eniştem var, yeğenim var. Biz şu an sokaktayız.