Küçükçekmece'de seyir halinde alev aldı: TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar
04.10.2026 - 09:31Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine TEM Otoyolu Atakent bölgesinde seyir halinde bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.
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Yangın, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Atakent mevkiinde seyir halindeki otomobilde çıktı. Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü emniyet şeridinde durarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Çevredekiler, ekiplerin gelmesini beklerken, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.