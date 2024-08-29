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Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı! 1 can kaybı, 50 yaralı: 2 şoför ve 1 denetim amiri gözaltında

Küçükçekmece’de iki metrobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 50 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin 2'si şoför 4 kişi gözaltına alındı.

29.08.2024 - 09:06 | | AA/DHA/İHA
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Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmecede metrobüsler çarpıştı 1 can kaybı, 50 yaralı: 2 şoför ve 1 denetim amiri gözaltında

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği Küçükçekmece'deki metrobüs kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 38 kişi de yaralanmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

1 CAN KAYBI, 50 YARALI

Meydana gelen kazada gelen ilk bilgilere göre 2'si ağır 50 kişinin yaralandığı belirtiliyor. 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi kazada son durumu aktarırken, 'Metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.' ifadelerini kullandı.

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Küçükçekmecede metrobüsler çarpıştı 1 can kaybı, 50 yaralı: 2 şoför ve 1 denetim amiri gözaltında

YOLCULAR YÜRÜYEREK DURAKLARA ULAŞMAYA ÇALIŞTI

Bu arada kazada yara almadan kurtulan yolcular, metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaşmaya çalıştı. 

SEFERLERDE AKSAMA

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamadı. 

Küçükçekmecede metrobüsler çarpıştı 1 can kaybı, 50 yaralı: 2 şoför ve 1 denetim amiri gözaltında

Kazaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, kazaya karışan 2 metrobüsün şoförü ile metrobüs hattında görevli 2 denetim amiri gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Küçükçekmecede metrobüsler çarpıştı 1 can kaybı, 50 yaralı: 2 şoför ve 1 denetim amiri gözaltında


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