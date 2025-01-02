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Küçükçekmece’de çay ocağına bomba atıldı

İstanbul Küçükçekmece’de bir çay ocağına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el bombası atıldı. Bomba patlamazken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

02.01.2025 - 01:18 | | İHA
Küçükçekmece’de çay ocağına bomba atıldı

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir çay ocağına el bombası atıldı. Bomba patlamazken çalışanlar panikle dışarı kaçıp, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekipleri bombayı inceleme üzere götürdü.

Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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