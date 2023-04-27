GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Küçükçekmece’de Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binadaki yangın devam ediyor
ABONE OL

Küçükçekmece’de Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binadaki yangın devam ediyor

Küçükçekmece'de Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasına devam ettiği yangın dron ile havadan görüntülendi.

27.04.2023 - 19:06 | | İHA
Küçükçekmece’de Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binadaki yangın devam ediyor

Yangın Küçükçekmece'de Dereboyu Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Akit Medya grubunun da içerisinde bulunduğu 11 katlı bir binanın bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri tutuştu. Bodrum kattan yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltıldı. Çevre ilçelerden de itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın nedeniyle binanın kullanılamaz hale geldiği görülürken, yangının büyüklüğü dron ile çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmasının sırası belirlendi

    Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmasının sırası belirlendi

    Küçükçekmece’de Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binadaki yangın devam ediyor

    Küçükçekmece’de Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binadaki yangın devam ediyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle görüştü