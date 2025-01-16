Küçük dükkanlardaki son çekiç sesleri: 40 yıldır bu işi yapıyor yetiştirecek çırak bulamıyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde tamirat yapan ayakkabı ustası Şenol Özpınar, dayısından öğrendiği ayakkabı tamirciliği mesleğini 40 yıldır sürdürüyor. Kendisini mesleğin son temsilcileri arasında gören ayakkabı ustası Özpınar, gençlerin bu işe ilgi göstermemesinden dolayı zanaatının giderek kaybolduğunu belirtti. Ayrıca spor ayakkabı trendinin işlerini etkilediğini aktaran usta, “İnsanların yüzde 80'i spor ayakkabı giyiyor. Bu durum geleneksel ayakkabı üretimini bitirme noktasına getirdi” ifadelerini kullandı.





“MESLEK DAYIMDAN MİRAS KALDI”

Ayakkabı tamirciliğini 40 yıldır sürdürdüğünü ve bu mesleği dayısından devraldığını söylese de artık alttan eleman yetişmediğini vurgulayan Şenol Özpınar, “Bizler bu mesleğin son temsilcileriyiz. Biz öldükten sonra bu işi yapacak kimse kalmayacak. Çırak yetişmiyor çünkü eğitim sistemi çocukları bu tür mesleklerden uzaklaştırıyor. Oysa ‘ağaç yaşken eğilir'. Çocukların küçük yaşta mesleğe başlaması gerekiyor” dedi.



SPOR AYAKKABILAR GELENEKSEL ÜRETİMİ ETKİLEDİ

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Geleneksel ayakkabıların yerini spor ayakkabıların aldığını belirten tamirci ustası Şenol Özpınar, bundan dolayı mesleği olumsuz etkilediğinin altını çizerek, “İnsanların yüzde 80'i spor ayakkabı giyiyor. Bu durum geleneksel ayakkabı üretimini bitirme noktasına getirdi. Şimdi sadece tamirat işleriyle mesleği sürdürüyoruz” diye konuştu.





TAMİRAT İŞLERİ HAYATTA TUTUYOR

Artan ayakkabı fiyatlarının tamirat işlerine olan ilgiyi artırdığını, buna rağmen büyük ayakkabı şirketlerinin küçük esnafı zor durumda bıraktığını belirten Özpınar, “Onların taksitle satış imkânı var, ama bizim böyle bir şansımız yok. Ayrıca taklit ayakkabı ile orijinal ayakkabılar arasında, malzeme dışında çok büyük bir fark yok. Ayakkabıyı pahalı yapan şey markasıdır” ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.