GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKübra Ekin nerede? 13 Kasım'dan beri kayıp! Kübra için kurulan özel ekip iz sürüyor
HaberlerGündem Haberleri Kübra Ekin nerede? 13 Kasım'dan beri kayıp! Kübra için kurulan özel ekip iz sürüyor
ABONE OL

Kübra Ekin nerede? 13 Kasım'dan beri kayıp! Kübra için kurulan özel ekip iz sürüyor

Diyarbakır'da 13 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Kübra Ekin'in (22) bulunması için kurulan özel ekip, yüzlerce kamera görüntüsünü inceleyip, genç kızın arkadaşlarının ifadesine başvurdu.

01.12.2021 - 13:24 | | Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
Kübra Ekin nerede? 13 Kasım'dan beri kayıp! Kübra için kurulan özel ekip iz sürüyor

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, 13 Kasım'da alışveriş yapmak için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Ekin, bir gün sonra annesini arayıp, bugün geleceğini söyledi. Fakat cep telefonundan Ekin'e ulaşamayan anne Rahime Özdemir, polise başvurdu.

Kübra Ekin'i bulmak için İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşan özel bir ekip kuruldu. Her ihtimali ve detayı titizlikle değerlendiren ekip, Ekin'in yol güzergahındaki mobeseler ile iş yeri kameralarını inceledi. Kübra'nın gittiği mekanları belirlemeye çalışan ekipler, arkadaşlarının da ifadesine başvurdu. Ancak şu ana kadar Kübra'ya dair bir iz bulunamadı. Bu arada Diyarbakır Barosu'nca görevlendirilen bir avukat, Kübra'nın ailesinden vekalet alıp dosyayı inceleyecek.

6 AY ÖNCE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Kübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp, dönerken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçmış, Kübra'nın iki dişi kırılmış, sağ elinin bileği incinmişti. Saldırgan ise bulunamamıştı.

GÜNCEL HABERLER

Antalya'da turist sayısı 9 milyona yaklaştı

Antalya'da turist sayısı 9 milyona yaklaştı

TBMM Başkanı Şentop, Polonyalı mevkidaşıyla basın toplantısı düzenledi

TBMM Başkanı Şentop, Polonyalı mevkidaşıyla basın toplantısı düzenledi

NATO'dan Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Daha fazla yaptırım uygularız

NATO'dan Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Daha fazla yaptırım uygularız

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalya'da turist sayısı 9 milyona yaklaştı

Antalya'da turist sayısı 9 milyona yaklaştı

Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Şentop, Polonyalı mevkidaşıyla basın toplantısı düzenledi

TBMM Başkanı Şentop, Polonyalı mevkidaşıyla basın toplantısı düzenledi

Sıradaki Haber
'Damsız girilmez' kavgasında kan aktı! Güvenlikler pompalıyla vurdu

'Damsız girilmez' kavgasında kan aktı! Güvenlikler pompalıyla vurdu

Sıradaki Haber
Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? 2022 asgari ücret toplantı tarihleri…

Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? 2022 asgari ücret toplantı tarihleri…

Sıradaki Haber