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Kruvaziyer Muğla'ya yüzlerce turist getirdi

Bahamalar bayraklı 233 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Kuşadası Limanı'ndan gelen gemide, çoğunluğu ABD'li ve İngiliz 715 yolcu ile 541 personel bulunuyor.

26.09.2024 - 16:51 |
Kruvaziyer Muğla'ya yüzlerce turist getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Silver Ray" kruvaziyeri ile 715 yolcu geldi.

Bahamalar bayraklı 233 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Kuşadası Limanı'ndan gelen gemide, çoğunluğu ABD'li ve İngiliz 715 yolcu ile 541 personel bulunuyor.

Gemiyle gelen turistler gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı, çarşıyı ve tarihi yerleri gezdi.

Gece saatlerinde hareket edecek kruvaziyer, Rodos Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

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