Kritik MGK toplantısı sona erdi! Terörle mücadele vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan MGK Bildirisi'nde, "PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur" denildi.

Irak'la eş güdüm ve iş birliğinin, ülkeler arasındaki ahdî zeminin genişlemesiyle daha ileri aşamalara taşınacağı vurgulanan bildiride güvenlik alanında kaydedilecek somut ilerlemelerin, bölgenin kalkınmasına yönelik müşterek gayretleri kuvvetlendireceği belirtildi.

Irak ve Suriye’de gasp ettiği toprakları terör yuvası hâline getiren PKK/KCK-PYD/YPG’nin ve ona sağlanan desteğin bölgedeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceği, millî güvenlik ve komşuların toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceği vurgulanan MGK Bildirisi'nde, uluslararası hukuktan kaynaklanan mesuliyetlerini yok sayarak Gazze’deki katliamlarını sürdüren İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçlara son vermesi için dünyanın dört bir yanında yükselen sesleri bastırmaya yönelik uygulamaların; hukukun üstünlüğü, demokrasi ve ifade hürriyetini savunduğunu iddia eden çevrelerin samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.

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Buna mukabil tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısının ve katliamın sorumlularının adalete karşı hesap vermesine yönelik çabaların artmasının kritik önemde olduğu kaydedilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna’daki insani durumun her geçen gün kötüleşmesine sebep olan savaşa ilişkin son gelişmeler ele alınarak adil ve kalıcı bir barışın en kısa sürede tesisine ilişkin imkânlar değerlendirilmiş; kıyıdaş ülkelerle birlikte, Karadeniz’de seyrüsefer emniyetinin tahkimine yönelik çalışmaların sürdürülmesinin önemi vurgulanmıştır. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerde kaydedilen müspet gelişmelerin barışı sağlayacak bir anlaşma ile neticelenmesi yönündeki temennimiz ve kalıcı barışın tesisini hedefleyen tüm iyi niyetli çabalara desteğimiz teyit edilmiştir."



Yapay zeka MGK Bildirisi'nde

Yapay zekâ alanında kaydedilen ilerlemenin, insanlık tarihinde yeni bir merhaleye geçilmesini mümkün kılabilecek büyük fırsatlar sunduğuna; bununla birlikte, bahse konu sahadaki potansiyelin birtakım sınamaları ve siber alanda oluşan yeni tehditleri de beraberinde getireceğine dikkat çekilen bildiride, "Türkiye’nin, yapay zekâ çalışmalarının ilmî, askerî, iktisadi ve içtimai neticelerine hazırlıklı olmasının ve bu alanda ileri kabiliyetler geliştirmesinin önem ve önceliğine işaret edilmiştir" denildi.

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