Kredi kartı bilgilerini çalıp telefon aldılar! 'Ben arayacakken onlar aradı'

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli sağlık memuru Çetin Kanat'ın geçen cuma günü cep telefonuna, kredi kartı limitinin 35 bin TL'ye yükseldiği mesajı geldi. Mesajın bankadan geldiğini düşünen Kanat, herhangi bir işlemde bulunmadı.

Ardından bir alışveriş sitesinden 20 bin TL'lik adına alışveriş yapıldığı mesajı alan Kanat, müşteri hizmetlerini aramaya hazırlanırken, gelen bir aramayı cevaplandırdı. Kendisini bankanın genel müdürlüğünden aradığını söyleyerek, adına sanal kart oluşturulduğunu ve mağduriyetini gidermek için yardımcı olacağını söyledi.

Dolandırıcının dediklerine inanan Kanat, telefonuna gelen mesaja yanıt verince alışverişi onaylamış oldu. Görüşmeyi sonlandırdıktan sonra dolandırıldığını anlayan Kanat, bankanın ve alışveriş sitesinin müşteri hizmetlerini arasa da sonuç alamadı. Kanat, polis merkezine giderek, alışverişi iptal edeceklerini söylemelerine rağmen etmediklerini ileri sürdüğü alışveriş sitesi ve dolandırıcı hakkında şikayette bulundu.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Evli ve 2 çocuk babası Çetin Kanat, bir şebeke tarafından dolandırıldığını düşündüğünü belirterek, "O gün dolandırıcıyla görüşmeyi sonlandırdıktan sonra bankanın müşteri hizmetlerini aradım. Bankadan provizyonu iptal edin, dedim. Yetkileri olmadığını söylediler. Ben dolandırıldığımı, bunun işleme alınmamasını istedim. Ardından alışveriş sitesini aradım. Ürünün kargo aşamasında olduğunu ve geri çekeceklerini söylediler. İki iş günü içinde paramın iade edileceğini söylediler. Cumartesi sabah 09.00'da aradığımda bana başka müşteri hizmetleri ürünün teslim edildiğini söyledi. Ben ilk konuşmayı söyledim ve bunu neden yaptıklarını söyledim. Banka da hiç arkamda durmadı. O akşam provizyonu iptal etseler hiç sorun yoktu. Onlardan da şikayetçi oldum" dedi.

'BAŞIMA GELMEZ, DERDİM'

Dolandırıcının yakalanmasını isteyen Çetin Kanat, "Hakkımı arayacağım. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Bu bir şebeke işi, benim görüşüm. Adamın telefonu sabah 04.30'a kadar açıktı sonradan kapattı. Biz tüketici hakları derneğine şikayette de bulunduk. Asla böyle bir şey düşünmezdim. Aklıma gelmedi de çok dikkat ederdim. İnsanın basireti bağlanıyor, derler ya öyle bir ayarlamışlar ki aklınız hayaliniz durur. Önce mesaj gönder, sonra müşteri hizmetlerini ben arayacakken onlar arasın ve böyle organize işten şaştım kaldım. Çok enteresan bir şey" dedi.